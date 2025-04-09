SK Hynix обошла Samsung в производстве чипов памяти

Южнокорейская компания SK Hynix добилась впечатляющих результатов в производстве чипов оперативной памяти — по данным корейского издания Hankooki, выход годных чипов нового поколения памяти уже достиг 80–90%, что стало резким скачком по сравнению с 60% во второй половине 2024 года. Это достижение может серьёзно изменить баланс сил на рынке чипов памяти и, в особенности, в сегменте HBM-памяти, где конкуренция сейчас особенно остра. Новая технология 1c основана на 6-м поколении 10-нм чипов DRAM, и её основное применение пока ожидается в грядущих HBM4 и HBM4E решениях. Эти модули считаются следующей революцией в вычислительной мощности и особенно актуальны для ИИ, суперкомпьютеров и дата-центров.

Хотя массовый выпуск потребительских решений на базе 1c вроде DDR5 в ближайшее время не ожидается, ключевой фокус SK Hynix сосредоточен именно на HBM4, где компания явно вырывается вперёд. Учитывая текущий успех, SK Hynix, по сути, обошла Samsung в технологическом развитии DRAM — несмотря на то, что Samsung также работает над 1c, её успехи пока менее впечатляющие. Более того, Samsung недавно пересмотрела свою стратегию в этом направлении, пытаясь улучшить собственные показатели выхода годных чипов. Но на реализацию нововведений явно нужно время. Соответственно, SK Hynix станет первой компанией, начавшей массовое производство HBM4, и, судя по темпам, она будет лидировать в этом сегменте ещё долго. Интересно, как это повлияет на цены продукции.