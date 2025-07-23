Разработка памяти DDR6 набирает обороты

Спецификации DDR6 были официально утверждены организацией JEDEC в 2024 году, и с тех пор ряд производителей начал разрабатывать модули нового поколения. Несмотря на то, что массовое появление DDR6 в потребительских системах ожидается не скоро, издание CTEE сообщает, что растущий спрос в области высокопроизводительных вычислений подталкивает производителей DRAM к ускорению работ. По данным этого издания, все крупнейшие игроки рынка вроед Samsung, Micron и SK Hynix усилили темпы разработки DDR6. Если всё пойдёт по плану, этап тестирования платформ и валидации стандарта завершится к 2026 году, а первые серверы с поддержкой DDR6 появятся в 2027-м.

Также сообщается, что AMD, Intel и даже NVIDIA уже сотрудничают с производителями памяти, чтобы как можно скорее внедрить новый стандарт. Что касается характеристик DDR6, то базовая скорость передачи данных составит 8800 MT/сек — это на 83% быстрее, чем у DDR5, чья стартовая планка была 4800 MT/сек. Примечательно, что 8800 MT/сек уже считается высокой скоростью даже для топовых модулей DDR5, а DDR6 стартует именно с этого уровня. Максимальная же пропускная способность DDR6 может достигать 17 600 MT/сек, что на 70–80% выше, чем у самых быстрых DDR5-модулей на сегодняшний день. Новая архитектура памяти тоже претерпит изменения — вместо 2х32-битных каналов, как в DDR5, DDR6 перейдёт на конфигурацию 4х24-битных каналов. Это должно повысить эффективность и производительность в многопоточном доступе к памяти.