Обзор и тесты ADATA Lancer Blade RGB DDR5-6400 32GB (AX5U6400C3216G-DTLABRBK)

DDR5 стал негласным стандартом для игровых и рабочих сборок. Как и наиболее распространённым объемом в актуальных системах становится двухканальный режим из двух планок по 16 Гбайт каждая. Такой объем позволит запускать современные игры и приложения, иметь запас на будущее или расширение сценариев эксплуатации. Тестируемый сегодня комплект ADATA Lancer Blade RGB DDR5 работает на частоте 6400 МГц с таймингами 32-39-39-89 и напряжением 1.4 В.

ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK

Комплектация

Упакованы планки в блистер из прозрачного пластика с декоративной наклейкой красного цвета. Модули сопровождаются ограниченной пожизненной гарантией.

ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK

Внешний вид

Для пассивного тепла установлены металлические радиаторы черного цвета с волнистым участком на боковой грани. Нанесена наклейка с техническими данными, данными по XMP-профилю и серийному номеру.

ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK

На верхней грани рассеиватель из пластика с логотипом бренда с краю. Здесь ARGB-подсветка, поддерживающая все актуальные экосистемы управления. Цвет можно настроить, как в программном обеспечении материнских плат, так и собственном центре управления XPG Prime.

ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK

Насыщенная подсветка, заполняющая всю площадь. Она достаточно яркая и хорошо сочетается с другими компонентами с ARGB и работать может синхронно.

ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK

Высота ADATA Lancer Blade RGB составляет 40 мм, проблем с совместимостью с радиаторами систем охлаждения процессоров возникнуть не должно.

ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK

Тесты

Изучаемый нами комплект использует чипы HYNIX. В XMP записан профиль с частотой 6400 МГц с таймингами 32-39-39-89 и напряжением 1.4 В.

ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK

Проблем с его запуском на платформе AMD не возникло, процессор Ryzen 5 7600 с материнской платой MSI MAG B650M.

AIDA64

ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK

3DMark11

ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK

GeekBench

ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK

TimeSpy

ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK

PCMark 10

ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK

Разгон

Для этих модулей изучили потенциал разгона, подняв частоту до 6800 МГц с сохранением таймингов. Важно отметить, что AMD уступает по разгону Intel. С чипами Core результаты должны быть выше, как и уровень производительности.

AIDA64

ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK

3DMark11

ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK

GeekBench

ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK

TimeSpy

ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK

PCMark 10

ADATA AX5U6400C3216G-DTLABRBK

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA Lancer Blade RGB DDR5-6400 – доступный набор оперативной памяти с высокими частотами, невысоким профилем и потенциалом для разгона. Данный набор подойдет для игровых сборок, рабочих станций. Аккуратное внешнее исполнение и ARGB-подсветка. Они не перегревались при работе в XMP и в режиме разгона тоже.
ADATA Lancer Blade RGB DDR5-6400 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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