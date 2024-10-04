Обзор и тесты ADATA Lancer Blade RGB DDR5-6400 32GB (AX5U6400C3216G-DTLABRBK)

DDR5 стал негласным стандартом для игровых и рабочих сборок. Как и наиболее распространённым объемом в актуальных системах становится двухканальный режим из двух планок по 16 Гбайт каждая. Такой объем позволит запускать современные игры и приложения, иметь запас на будущее или расширение сценариев эксплуатации. Тестируемый сегодня комплект ADATA Lancer Blade RGB DDR5 работает на частоте 6400 МГц с таймингами 32-39-39-89 и напряжением 1.4 В.

Комплектация

Упакованы планки в блистер из прозрачного пластика с декоративной наклейкой красного цвета. Модули сопровождаются ограниченной пожизненной гарантией.

Внешний вид

Для пассивного тепла установлены металлические радиаторы черного цвета с волнистым участком на боковой грани. Нанесена наклейка с техническими данными, данными по XMP-профилю и серийному номеру.

На верхней грани рассеиватель из пластика с логотипом бренда с краю. Здесь ARGB-подсветка, поддерживающая все актуальные экосистемы управления. Цвет можно настроить, как в программном обеспечении материнских плат, так и собственном центре управления XPG Prime.

Насыщенная подсветка, заполняющая всю площадь. Она достаточно яркая и хорошо сочетается с другими компонентами с ARGB и работать может синхронно.

Высота ADATA Lancer Blade RGB составляет 40 мм, проблем с совместимостью с радиаторами систем охлаждения процессоров возникнуть не должно.

Тесты

Изучаемый нами комплект использует чипы HYNIX. В XMP записан профиль с частотой 6400 МГц с таймингами 32-39-39-89 и напряжением 1.4 В.

AIDA64

Проблем с его запуском на платформе AMD не возникло, процессор Ryzen 5 7600 с материнской платой MSI MAG B650M.

3DMark11

GeekBench

TimeSpy

PCMark 10

Разгон

AIDA64

Для этих модулей изучили потенциал разгона, подняв частоту до 6800 МГц с сохранением таймингов. Важно отметить, что AMD уступает по разгону Intel. С чипами Core результаты должны быть выше, как и уровень производительности.

3DMark11

GeekBench

TimeSpy

PCMark 10

Итоги

ADATA Lancer Blade RGB DDR5-6400 – доступный набор оперативной памяти с высокими частотами, невысоким профилем и потенциалом для разгона. Данный набор подойдет для игровых сборок, рабочих станций. Аккуратное внешнее исполнение и ARGB-подсветка. Они не перегревались при работе в XMP и в режиме разгона тоже.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".