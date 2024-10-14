ADATA Lancer Blade DDR5-6000 16GB обзор и тесты. Сколько оперативной памяти брать в 2024?

Во время тестирования оперативной памяти мы не раз отмечали, что модули можно приобретать как комплектами из двух или четырех, так и по одному. Второй вариант будет в том числе актуален при ограниченном бюджете на покупку, когда сначала приобретается одна, а уже после добавляется еще одна для работы в двухканальном режиме. На примере ADATA Lancer Blade DDR5-6000 мы рассмотрим производительность системы с процессором AMD с одной и двумя такими модулями оперативной памяти.

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

Комплектация

Поставляется в традиционном блистере из прозрачного пластика на который нанесена декоративная наклейка.

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

Внешний вид

Исполнение радиатора сочетает простоту, практичность. Выполнен он из окрашенной в черный цвет стали. На его боковой стороне логотип бренда серебристого цвета.

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

На боковой стороне штампованный рисунок. Нанесена наклейка с кодом серии, данными по частоте, объему и таймингами.

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

Сверху вдоль всей длины вставка из рассеивающего пластика. Свет равномерно распределяется по всей площади. ARGB с возможностью управления с помощью программного обеспечения материнской платы.

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

С учетом подсветки они сохранены невысокими. 40 мм и это позволит ставить различные системы башенного охлаждения.

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

В XMP записана частота 6000 МГц с таймингами 32-40-40-76 и напряжением 1.35 В. На материнских платах Intel и AMD эта частота включается в один клик.

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

Используются чипы памяти SK Hynix. JEDEC с частотой 4800.

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

Тесты в одиночном режиме

Тестирование ADATA Lancer Blade DDR5-6000 16GB велось в одноканальном режиме с процессором AMD Ryzen 5 7600.

AIDA64

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

3DMark11

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

GeekBench

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

TimeSpy

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

PCMark 10

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

Тесты в двухканальном режиме

Как и отмечали вначале, приводим пример работы в двухканальном режиме с двумя такими планами.

AIDA64

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

3DMark11

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

GeekBench

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

TimeSpy

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

PCMark 10

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

Сравнение

В сравнение также добавим изученные ранее ADATA Lancer Blade RGB DDR5-6400 32GB.

AIDA64

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

3DMark11

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

GeekBench

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

TimeSpy

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

PCMark 10

ADATA Lancer Blade DDR5-6000

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA Lancer Blade DDR5-6000 16GB – универсальные планки оперативной памяти, как под рабочую станцию для работы с фото, видео, графикой, стриминга, а также игровую сборку, рассчитанную на современные игры с заделом на будущее. В одиночной комплектации это хороший вариант с интервалом во времени оснастить систему двухканальным набором с общими 32 Гбайт. У данных модулей все в порядке с внешним видом, высотой и стабильностью работы в режиме нагрузки, а также разгона.
ADATA Lancer Blade DDR5-6000 16GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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