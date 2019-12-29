SK Hynix представит два новых твердотельных накопителя NVMe с 128-слойным 4D NAND

Южнокорейский поставщик полупроводников SK Hynix готовится продемонстрировать два новых твердотельных накопителя на выставке потребительской электроники в следующем месяце в Лас-Вегасе.

В твердотельных накопителях Gold P31 и Platinum P31 PCIe NVMe используется собственная четырехслойная флэш-память NAND со 128-уровневой памятью, которая появилась в массовом производстве всего шесть месяцев назад. В то время SK Hynix заявляла, что ее 128-слойный 4-битный NAND 1Tb увеличил производительность на одну пластину на 40 процентов по сравнению с более ранним 96-слойным 4-битным NAND.