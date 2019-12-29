SK Hynix представит два новых твердотельных накопителя NVMe с 128-слойным 4D NAND

2019-12-29, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - SK Hynix; [102]
Южнокорейский поставщик полупроводников SK Hynix готовится продемонстрировать два новых твердотельных накопителя на выставке потребительской электроники в следующем месяце в Лас-Вегасе.

В твердотельных накопителях Gold P31 и Platinum P31 PCIe NVMe используется собственная четырехслойная флэш-память NAND со 128-уровневой памятью, которая появилась в массовом производстве всего шесть месяцев назад. В то время SK Hynix заявляла, что ее 128-слойный 4-битный NAND 1Tb увеличил производительность на одну пластину на 40 процентов по сравнению с более ранним 96-слойным 4-битным NAND.

Комментарии и отзывы SK Hynix
Новая модель от realme X50 5G ...
Новая модель от realme X50 5G Компания realme выпустила компактный смартфон среднего варианта под названием realme X50 5G. Аппарат и...
Мощная модель от HUAWEI Y5 2019...
Мощная модель от HUAWEI Y5 2019Компания HUAWEI выпустила флагманский смартфон бюджетного варианта под названием HUAWEI Y5 2019. Аппарат...
Мощная модель смартфона от Redmi K20...
Мощная модель смартфона от Redmi K20Компания Redmi выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием Redmi K20. Аппарат ...
TDP процессора Intel i5-10600K составит ...
TDP процессора Intel i5-10600K составит Компания Intel долго и упорно старалась не превышать порог TDP в 95 Вт, но грядущее семейство Comet Lake ...
Обзор TOSHIBA N300 14 Tb (HDWG21EUZSVA)....
Обзор TOSHIBA N300 14 Tb (HDWG21EUZSVA).Сегодня в центре внимания жесткий диск TOSHIBA N300 объемом 14 Тбайт. Представлены они были в конце прошл...
Смартфон Vivo NEX 3 получит Android 10 в...
Смартфон Vivo NEX 3 получит Android 10 вКомпания Vivo поделилась планами по обновлению своих смартфонов до самой актуальной версии операционной с...
Смартфон Xiaomi Mi 10 получит оперативну...
Смартфон Xiaomi Mi 10 получит оперативнуОдин из боссов компании Xiaomi Лу Вейбинг еще в начале декабря объявил, что уже в первом квартале 2020 го...
Новую версию смарт-часов Amazfit Bip пре...
Новую версию смарт-часов Amazfit Bip преНесколько дней назад в сети появилась информация о том, что популярные умные часы Amazfit Bip, получат но...


Обзор TOSHIBA N300 14 Tb (HDWG21EUZSVA). Жесткий диск для NAS и RAIDОбзор TOSHIBA N300 14 Tb (HDWG21EUZSVA). Жесткий диск для NAS и RAID
Обзор THERMALTAKE UX100 ARGB (CL-P064-AL12SW-A). Низкопрофильный кулер с подсветкойОбзор THERMALTAKE UX100 ARGB (CL-P064-AL12SW-A). Низкопрофильный кулер с подсветкой
Обзор плюсов и минусов Honor 20 Pro. Лучший камерофон за свои деньгиОбзор плюсов и минусов Honor 20 Pro. Лучший камерофон за свои деньги
Обзор видеокарты ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme (ZT-T20710B-10P)Обзор видеокарты ZOTAC GeForce RTX 2070 SUPER AMP Extreme (ZT-T20710B-10P)
Обзор плюсов и минусов смартфона Nokia 4.2. Компактный бюджетник с NFCОбзор плюсов и минусов смартфона Nokia 4.2. Компактный бюджетник с NFC
Предварительный обзор OPPO Reno3 Pro 5G....
Предварительный обзор OPPO Reno3 Pro 5G.В последнее время буквально каждый смартфон, выходящий на рынок, выглядит как и все остальные. Однако ком...
Предварительный обзор OPPO Enco Free. Не...
Предварительный обзор OPPO Enco Free. НеЕще пару лет назад мы уверенно говорили о том, что производители со всего мира не должны переходить на бе...
Предварительный обзор MSI Optix MAG272QR...
Предварительный обзор MSI Optix MAG272QRДавненько у нас не было интересных новостей о мире игровых мониторов, которые еще год назад буквально зап...
Обзор PUBG Mobile. Лучший мобильный батл...
Обзор PUBG Mobile. Лучший мобильный батлЕсли вы большой фанат современных мобильных игр и хотите получить от них море положительных эмоций, то вы...
Обзор VICTORINOX HUNTER. Многофункционал...
Обзор VICTORINOX HUNTER. МногофункционалСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника на время очередного похода в лес. Вс...
Предварительный обзор Thermaltake S300 T...
Предварительный обзор Thermaltake S300 TДавайте поговорим о довольно необычном решении, которое выглядит строго, но при этом обладает всеми преим...
Обзор Tales Rush. Отличная убивалка врем...
Обзор Tales Rush. Отличная убивалка времСамое время перед праздниками скачать интересную мобильную игру, которая не только развлекает, но и немно...
Предварительный обзор Deepcool Gammaxx G...
Предварительный обзор Deepcool Gammaxx GУдивить пользователя, который решил собрать ПК или улучшить уже готовую систему, достаточно тяжело по мас...
Обзор Archero. Весьма достойно...
Обзор Archero. Весьма достойноСамое время получить наслаждение от довольно простой, но очень увлекательной мобильной игры, которая выну...
Предварительный обзор Leica M10-P White....
Предварительный обзор Leica M10-P White.Давайте поговорим о максимально дорогом фотоаппарате, который готов удивлять потенциального покупателя не...
Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобил...
Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобилМногие владельцы смартфонов почему-то уверены, что на рынке мобильных видеоигр нет достойных релизов, на ...
HUAWEI рассказала о планах на ближайшие ...
HUAWEI рассказала о планах на ближайшие На прошедшем мероприятии в Москве компания HUAWEI поделилась о своих планах по развитию бизнеса на ближай...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor