SK Telecom, SK Square и SK hynix запускают «SK ICT Alliance»

На выставке CES 2022 SK Telecom, SK Square и SK hynix объявили о запуске «SK ICT Alliance» для совместной разработки и инвестирования в конвергентные технологии ИКТ, а также создания возможностей для глобального рынка. Альянс возник в связи с празднованием десятой годовщины SK hynix с момента присоединения к SK Group и успешному отделению SK Square от SK Telecom, что положило начало новой эре синергии между полупроводниками, телекоммуникациями и инвестициями.

Стремясь обеспечить глобальную конкурентоспособность в различных областях ИКТ, таких как полупроводники, 5G и ИИ, три компании планируют вести совместную деятельность на мировом рынке, используя инновационные инвестиции SK Square, технологии искусственного интеллекта и 5G SK Telecom и будущее SK hynix. С января 2022 года три компании будут управлять «Советом синергии» под председательством вице-председателя Пак Чон Хо, к которому присоединятся Рю Ён Сан, генеральный директор SK Telecom, и Ли Сок Хи, генеральный директор SK hynix. Synergy Council станет высшим органом, принимающим решения, где руководители обсуждают сотрудничество в области исследований и разработок и совместные инвестиции в области полупроводников и ИКТ, а также способствуют расширению глобального рынка.
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