SK hynix анонсирует твердотельные накопители

Новые твердотельные накопители PCIe от SK hynix построены с использованием 128-слойной флэш-памяти NAND компании. Это две модели "Gold P31" и "Platinum P31". SK hynix сама производит микросхемы памяти, компания полностью производит и поставляет собственную линейку флэш-устройств DRAM и NAND, а также ряд контроллеров SSD, разработанных собственными силами, что дает SK hynix технологическое преимущество, которое означает, что оно является основным поставщик для глобальных клиентов OEM.

"Новые твердотельные накопители SK hynix были созданы как первоклассные решения для пользователей, которым нужна продвинутая производительность для запуска мультимедийных инструментов и самых требовательных компьютерных игр. Мы рады представить SSD hynix Gold S31 SATA, Gold P31 PCIe и Platinum P31 PCIe SSD впервые на выставке CES" - объявил представитель компании.