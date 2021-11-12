SK hynix получает сертификат ISO 26262 FSM

SK hynix объявила о получении сертификата ISO 26262: 2018 FSM (Управление функциональной безопасностью), международного стандарта функциональной безопасности в автомобильных полупроводниках. Оценку провел всемирный институт сертификации функциональной безопасности автомобилей TUV Nord. Обе компании отметили эту награду проведением онлайн-церемонии. На церемонии присутствовали Дэён Шим, глава автомобильного бизнеса, и Чунхо Сон, руководитель системы качества из SK hynix, и Бьянка Пфафф, менеджер центра по функциональной безопасности и заместитель главы органа сертификации SEECERT, и Йозеф Нойманн, старший менеджер проекта.

ISO 26262 - это международный стандарт функциональной безопасности автомобилей, установленный Международной организацией по стандартизации (ISO) в 2011 году для предотвращения несчастных случаев, вызванных отказами электрических и электронных систем автомобиля. Сертификат ISO 26262: 2018, выданный SK hynix, является последней версией с дополнительными требованиями к автомобильным полупроводникам. В автомобильной промышленности безопасность, качество и надежность имеют первостепенное значение. Следовательно, становится важным, чтобы производители автомобильных электронных устройств, связанных с безопасностью, соответствовали стандартам ISO 26262. Эта сертификация обеспечивает SK hynix прочную основу для продвижения вперед на рынке автомобильных полупроводниковых запоминающих устройств, поддерживаемую конкурентоспособными предложениями продукции. Компания достигла наивысшего в отрасли уровня надежности автомобильной безопасности (ASIL), получив знак ASIL-D, наивысший из четырех уровней сертификации.