SK hynix представила энергоэффективный накопитель Gold P31 емкость 2 ТБ

SK hynix дополняет линейку твердотельных накопителей серии Gold P31 представив модель на 2 ТБ.

Благодаря высокоскоростному интерфейсу PCIe Gen3 накопитель предлагает скорость чтения и записи 3500/3200 МБ/с соответственно. В накопителе используется контроллер SK hynix Cepheus с памятью TLC NAND и кэш-памятью LPDDR4. Ресурс перезаписи достигает 1200 TBW. Производитель заявляет, что Gold P31 самый энергоэффективный накопитель из представленных на рынке. Форм-фактор M.2 2280 гарантирует совместимость с большинством материнских плат.

Твердотельный накопитель SK hynix Gold P31 поступит в продажу 23 августа.
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