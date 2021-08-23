SK hynix представила энергоэффективный накопитель Gold P31 емкость 2 ТБ SK hynix дополняет линейку твердотельных накопителей серии Gold P31 представив модель на 2 ТБ. SK hynix дополняет линейку твердотельных накопителей серии Gold P31 представив модель на 2 ТБ. Благодаря высокоскоростному интерфейсу PCIe Gen3 накопитель предлагает скорость чтения и записи 3500/3200 МБ/с соответственно. В накопителе используется контроллер SK hynix Cepheus с памятью TLC NAND и кэш-памятью LPDDR4. Ресурс перезаписи достигает 1200 TBW. Производитель заявляет, что Gold P31 самый энергоэффективный накопитель из представленных на рынке. Форм-фактор M.2 2280 гарантирует совместимость с большинством материнских плат. Благодаря высокоскоростному интерфейсу PCIe Gen3 накопитель предлагает скорость чтения и записи 3500/3200 МБ/с соответственно. В накопителе используется контроллер SK hynix Cepheus с памятью TLC NAND и кэш-памятью LPDDR4. Ресурс перезаписи достигает 1200 TBW. Производитель заявляет, что Gold P31 самый энергоэффективный накопитель из представленных на рынке. Форм-фактор M.2 2280 гарантирует совместимость с большинством материнских плат. Твердотельный накопитель SK hynix Gold P31 поступит в продажу 23 августа. Твердотельный накопитель SK hynix Gold P31 поступит в продажу 23 августа. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 11:06 . Продукт - SK hynix Gold P31 Комментарии и отзывы SK hynix Gold P31

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