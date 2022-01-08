SK hynix представляет твердотельные накопители PCI-Express 4.0 Platinum P41

SK hynix Platinum P41 выпускается в трех вариантах в зависимости от емкости: 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Все три имеют компактную конструкцию с теплоотводом из медной пленки. Компания не публиковала данные о производительности для конкретных вариантов, но заявила о производительности для этой серии.
Накопитель обеспечивает скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с, скорость последовательной записи до 6500 МБ/с, произвольное чтение 4K до 1,4 млн операций ввода-вывода в секунду и до 1,3 млн случайных операций записи 4K IOPS. Требования к выносливости для варианта на 500 ГБ составляют 500 ТБВт, для варианта на 1 ТБ — 750 ТБВт, а для варианта на 2 ТБ — 1200 ТБВт. На диски распространяется 5-летняя гарантия. Компания объявит цены и доступность позже, в первом квартале 2022 года (до апреля).