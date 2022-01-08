SK hynix представляет твердотельные накопители PCI-Express 4.0 Platinum P41

Компания SK hynix представила Platinum P41, самый быстрый твердотельный накопитель M.2 NVMe под собственной маркой производителя флэш-памяти NAND и DRAM. Построенный в форм-факторе M.2-2280, этот накопитель предназначен для энтузиастов, занимающихся сборкой компьютеров и является первым накопителем компании для клиентского сегмента, использующим преимущества хост-интерфейса PCI-Express 4.0 x4. Накопитель сочетает в себе собственный контроллер компании под кодовым названием «Aries» с новейшей 176-слойной флэш-памятью 3D NAND и кэш-памятью DDR4 DRAM.

SK hynix Platinum P41 выпускается в трех вариантах в зависимости от емкости: 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Все три имеют компактную конструкцию с теплоотводом из медной пленки. Компания не публиковала данные о производительности для конкретных вариантов, но заявила о производительности для этой серии.

Накопитель обеспечивает скорость последовательного чтения до 7000 МБ/с, скорость последовательной записи до 6500 МБ/с, произвольное чтение 4K до 1,4 млн операций ввода-вывода в секунду и до 1,3 млн случайных операций записи 4K IOPS. Требования к выносливости для варианта на 500 ГБ составляют 500 ТБВт, для варианта на 1 ТБ — 750 ТБВт, а для варианта на 2 ТБ — 1200 ТБВт. На диски распространяется 5-летняя гарантия. Компания объявит цены и доступность позже, в первом квартале 2022 года (до апреля).

Комментарии и отзывы SK hynix PCI-Express 4.0 Platinum P41
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