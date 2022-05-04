SMART объявил о новом поколении флэш-памяти ME2

SMART Modular Technologies, мировой лидер в области устройств памяти, твердотельных накопителей (SSD) и продуктов гибридного хранения, объявляет о следующем поколении своего семейства твердотельных накопителей DuraFlash ME2, которые включает стандартные форм-факторы M.2 2242, M.2 2280, mSATA, Slim SATA и 2,5 дюйма. Эти твердотельные накопители доступны как в промышленных, так и в коммерческих температурных классах и имеют версии, в которых реализована технология защиты данных SMART SafeDATA от потери питания для плавной обработки колебаний мощности и внезапных отключений питания.

Новые твердотельные накопители ME2 включают в себя технологию 3D NAND последнего поколения и запатентованную прошивку SMART Modular NVMSentry, что позволяет создавать высокопроизводительные твердотельные накопители с ресурсом до одной записи на диск в день (DWPD) в течение пяти лет с использованием корпоративной рабочей нагрузки JEDEC JESD219A. Новое устройство NAND предлагает более низкую стоимость за бит по сравнению с предыдущими поколениями 64-слойной и 96-слойной NAND без ущерба для производительности и надежности. Дальнейшая оптимизация микропрограммы NVMSentry также обеспечивает повышение согласованности операций чтения и записи в широком диапазоне рабочих нагрузок приложений. Высокопроизводительные вычисления, центры обработки данных, сети, облачные системы и многие другие приложения, требующие высокой надежности и согласованности в течение длительного срока службы, могут извлечь выгоду из новых продуктов ME2 SSD.
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