SMART объявил о новом поколении флэш-памяти ME2

Новые твердотельные накопители ME2 включают в себя технологию 3D NAND последнего поколения и запатентованную прошивку SMART Modular NVMSentry, что позволяет создавать высокопроизводительные твердотельные накопители с ресурсом до одной записи на диск в день (DWPD) в течение пяти лет с использованием корпоративной рабочей нагрузки JEDEC JESD219A. Новое устройство NAND предлагает более низкую стоимость за бит по сравнению с предыдущими поколениями 64-слойной и 96-слойной NAND без ущерба для производительности и надежности. Дальнейшая оптимизация микропрограммы NVMSentry также обеспечивает повышение согласованности операций чтения и записи в широком диапазоне рабочих нагрузок приложений. Высокопроизводительные вычисления, центры обработки данных, сети, облачные системы и многие другие приложения, требующие высокой надежности и согласованности в течение длительного срока службы, могут извлечь выгоду из новых продуктов ME2 SSD.