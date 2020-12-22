SPC Gear представила игровой стол Gear GD100 и крепление для монитора Atlas 100

SPC Gear представила игровой стол GD100 и крепление для монитора Atlas 100. Оба продукта разработаны с учетом комфорта и функциональности.

Игровой стол SPC Gear GD100 оснащен прочным основанием со стальными ножками. Столешница выполнена из дерева с карбоновым покрытием. Стол имеет систему прокладки кабелей, ремни-липучку и пластиковые крючки. Игровой стол Gear GD100 поступил в продажу по цене 169,90 евро.

Крепление для монитора Atlas 100 поддерживает 27 дюймовые монитора с креплением VESA 75 на 75 мм и 100 на 100 мм. Он позволяет регулировать высоту мониторы, угол наклона, повороты влево и вправо, а также поворот дисплея на 90 градусов. Стоимость Atlas 100 составляет 15,90 евро.