SPC Gear представила серию игровых кресел SR400

SPC Gear представила игровые кресла серии SR400.

Модели SPC Gear SR400 выполнены из высококачественной экологической искусственной кожей, а модели SR400F - обернуты дышащей тканью. Прочную конструкцию обеспечивает стальной каркас и пятизвездочная основа, которые соединяются между собой посредством газлифта 4-го уровня. Максимальная нагрузка составляет 150 кг. Большие колеса покрыты нейлоновым слоем.

Новая серия кресел позволяет регулировать наклон спинки от 90 до 170 градусов. Также предусмотрены различные варианты регулировки, в том числе от высоты подлокотников 3D. В комплекте есть две подушки с эффектом памяти для шеи и поясницы.

Серия кресел SPC Gear SR400 оценена в 219 евро.
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