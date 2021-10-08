SSD формата M.2 от ADATA и XPG совместимы с PS5

Компания ADATA Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобильных аксессуаров, игровых продуктов, электропоездов и промышленных решений, объявляет, что два её твердотельных накопителя (SSD) полностью совместимы с игровой консолью PS5. В их число входят XPG S70 BLADE и совершенно новый ADATA LEGEND 840. Совместимость твердотельных накопителей была подтверждена ADATA в ходе недавних испытаний, проведенных в исследовательских центрах.

Эти два твердотельных накопителя с отличной производительностью, радиаторами, обеспечивающими эффективное тепловое охлаждение, и емкостью до 2 ТБ являются отличными вариантами для пользователей PS5 в качестве дополнения к их встроенному твердотельному накопителю PS5 или в качестве экономичного способа замены сломанного встроенного твердотельного накопителя. Оба SSD предлагают пользователям PS5 различные варианты с точки зрения цены, производительности и емкости для удовлетворения индивидуальных потребностей и предпочтений.

Благодаря новейшему интерфейсу PCIe Gen4 скорости чтения/записи твердотельного накопителя GAMMIX S70 BLADE M.2 2280 достигают 7400/6800 МБ/секу. GAMMIX S70 BLADE, оснащенный алюминиевым радиатором, эффективно избавляется от тепла, снижая температуру на 20%.

LEGEND 840 - один из новейших SSD, анонсированных ADATA. Он использует PCIe Gen4 x4 и NVMe 1.4 для обеспечения скоростей чтения/записи до 5000/4500 МБ в секунду для быстрой загрузки игр. LEGEND 840 также оснащен кэшированием SLC и технологией HMB (буфер памяти хоста).