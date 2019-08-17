SSD-контроллеры с поддержкой PCIe Gen 4 от Realtek

В рамках мероприятия Flash Memory Summit 2019 компания Realtek представила большое количество новых контроллеров флэш-памяти, предназначенных для различных устройств: от USB-флешек до твердотельных накопителей в формате M.2 с поддержкой NVMe.

Самой интересной моделью является RTS5771. Это новый SSD-контроллер с поддержкой интерфейса PCI-Express 4.0 x4, 8-канальной работы с флеш-памятью со скоростью 1200 МТ/с на канал, NVMe 1.3 и DRAM-буфера. Новинка стала третьим SSD-контроллером, поддерживающим PCI-Express 4.0 x4 в клиентском сегменте после Phison E16 и Marvell 88SS132x.

Второй моделью стал RTS5765DL. Среди его характеристик можно выделить поддержку PCI-Express 3.0 x4, 4 канала для NAND-памяти и он не требует DRAM, что позволяет производителям создавать экономичные решения. Пропускная способность составляет те же 1200 МТ/с на канал, поэтому скорости SSD будут на уровне премиальных накопителей.

И, наконец, RTL9210 представляет собой мостовой чип, который преобразует USB 3.1 gen 2 (10 Гбит/с) в PCI-Express 3.0 x2, что идеально подходит для экономичных внешних твердотельных накопителей с NVMe. Контроллер также имеет встроенную логику RGB-подсветки.