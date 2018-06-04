SSD на базе Intel QLC появится уже в конце года

Мы уже неоднократно упоминали и обсуждали флеш-память QLC NAND с разработками Toshiba и Micron. Micron's NAND будут установлены в твердотельные накопители Intel, и они только что объявили, что как потребительские, так и бизнес-продукты, основанные на QLC, выйдут на рынок в конце этого года.

У Intel есть две платформы, ориентированные на потребительский рынок и для бизнеса. Хотя спецификации SSD-накопителей пока неизвестны, мы ожидаем, что это будет «Intel SSD 660p», низкий ценовой сегмент m.2-SSD с интерфейсом PCI-Express x2 и максимальная емкость до двух терабайт.