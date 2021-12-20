SSD-накопитель M.2-2280 NVMe "аудиофильского уровня"

Компания Audiophile Style создала твердотельный накопитель, который, по ее мнению, обеспечивает наилучшее качество звука.

Проще говоря, это твердотельный накопитель M.2-2280 NVMe с полностью независимым механизмом подачи питания (который изолирован от источника питания материнской платы) и дискретным источником тактовой частоты для своего контроллера. Накопитель имеет собственный 2-контактный вход постоянного тока 5 В и встроенное коммутационное оборудование, в том числе пару электролитических конденсаторов аудио-класса Audionote Kaisei.

Большинство твердотельных накопителей NVMe имеют крошечный SMD-осциллятор 2 мм x 2 мм, который используется контроллером для генерации часов. Этот привод оснащен высококачественным фемто-генератором Crystek CCHD-957. Эти генераторы используются в высококлассном производственном или научном оборудовании, например, в регистраторах данных.

Что касается самого накопителя, вы получаете контроллер Realtek без DRAM и одну микросхему флэш-памяти TLC NAND емкостью 1 ТБ, которая работает в режиме SLC (333 ГБ) Цифровой звук хранится в единицах и нулях и достигается за счет изолированной подачи питания или генерации часов на носителе.