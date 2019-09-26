SSD накопитель от Patriot - модель VP4100

Благодаря новейшим платформам Ryzen 3000 и X570, поддерживающим PCIe Gen 4, мы увидим множество устройств PCIe 4.0 M.2. Patriot Viper выкатила свое, устройство SSD-накопитель VP4100.

Viper VP4100 оснащен контроллером Phison PS5016-E16 вместе с памятью 3D TLC NAND. Чтобы обеспечить постоянную работу Patriot Viper VP4100 при высокой нагрузке, он был оснащен внешним датчиком контроля температуры и черным алюминиевым радиатором.

VP4100 может похвастаться превосходной статистикой производительности, включая последовательные скорости чтения/записи до 5000 МБ/с и 4400 МБ/с соответственно. SSD доступен в двух вариантах на 1 ТБ и 2 ТБ, с форм-фактором M.2-2280.

Viper VP4100 имеет 5-летнюю гарантию от производителя.