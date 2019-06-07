SSD нового поколения от Gigabyte демонстрирует невероятный потенциал PCIe 4.0

После того, как AMD выпустила процессоры Ryzen третьего поколения на базе Zen 2, она также представила материнские платы PCIe 4.0 следующего поколения. Теперь Gigabyte выпустила один из первых твердотельных накопителей PCIe 4.0 NVMe, который демонстрирует невероятный скоростной потенциал новой технологии. SSD-накопитель AORUS NVMe Gen4 может развивать скорость чтения до 5000 МБ / с и производительность записи до 4400 МБ / с. Это примерно на 56 процентов быстрее чтения и более чем вдвое увеличивает скорость записи 970 EVO от Samsung, в настоящее время одного из самых быстрых твердотельных накопителей NVMe на рынке.

Gigabyte — не единственная компания, выпустившая SSD с интерфейсом PCI 4.0, поскольку Corsair также представила твердотельный накопитель MP600 NVMe с очень похожей производительностью. Оба продукта используют контроллер Phison PS5016-E16 и микросхемы флэш-памяти NAND 3D TLC (трехуровневая ячейка) (от Toshiba, в случае с AORUS). Твердотельный накопитель AURUS NVMe Gen4 оснащен медным распределителем тепла в корпусе, что указывает на то, что при достижении максимальной скорости он может сильно нагреваться. Gigabyte утверждает, что радиатор снижает температуру примерно на 14 процентов. Диск будет иметь размеры 1 ТБ и 2 ТБ, и на данный момент единственным способом получить максимальную отдачу от него будет приобретение материнской платы Gigabyte X570 и одного из новых процессоров Ryzen. AORUS SSD, материнская плата и чипы Ryzen, появятся где-то в июле.