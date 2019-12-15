США могут заблокировать Facebook от интеграции WhatsApp, Instagram и Messenger

2019-12-15, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Facebook; [124]
Соучредитель Facebook Марк Цукерберг планировал объединить инфраструктуру всех трех служб обмена сообщениями Facebook - WhatsApp, Instagram и Messenger. Идея заключалась в том, чтобы использовать все три службы в качестве автономных приложений, но в одной базовой инфраструктуре обмена сообщениями. Естественно, это вызвало обеспокоенность по поводу конфиденциальности среди многих пользователей, поэтому Facebook обрисовал новую концепцию, ориентированную на конфиденциальность, для трех приложений. Однако история скандалов и неправильного использования пользовательских данных Facebook может помешать компании осуществить этот процесс объединения.

Согласно недавнему отчету The Wall Street Journal, федеральные чиновники США в настоящее время рассматривают вопрос о том, чтобы предпринять предварительные действия против Facebook Inc. по поводу антимонопольного законодательства, касающегося взаимодействия ее продуктов. Действия FTC могут быть направлены на то, чтобы помешать Facebook реализовать эти политики на том основании, что они являются антиконкурентными.

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