США обжалует антимонопольный иск против Qualcomm

Министерство юстиции США обратилось в апелляционный суд с требованием приостановить исполнение судебного решения против компании Qualcomm. Обращение также поддержало министерство энергетики и министерство обороны США.

Как известно, 21 мая 2019 года окружной суд США удовлетворил антимонопольный иск против производителя процессоров и модемов Qualcomm. В иске было указано, что компания запатентовала ключевые решения в отрасли, которые используются повсеместно, но всё равно требуют лицензирования Qualcomm. Попытки обратиться в апелляционный суд и приостановить исполнение решения ни к чему не привели. Сейчас в скандал ввязалось министерство юстиции, чьи юристы называют решение окружного судьи «ошибочным», а отказ принять апелляцию «незаконным». Их поддержало министерство обороны и энергетики.