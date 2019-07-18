США обжалует антимонопольный иск против Qualcomm

2019-07-18, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Qualcomm; [49]
Министерство юстиции США обратилось в апелляционный суд с требованием приостановить исполнение судебного решения против компании Qualcomm. Обращение также поддержало министерство энергетики и министерство обороны США.

Как известно, 21 мая 2019 года окружной суд США удовлетворил антимонопольный иск против производителя процессоров и модемов Qualcomm. В иске было указано, что компания запатентовала ключевые решения в отрасли, которые используются повсеместно, но всё равно требуют лицензирования Qualcomm. Попытки обратиться в апелляционный суд и приостановить исполнение решения ни к чему не привели.

Сейчас в скандал ввязалось министерство юстиции, чьи юристы называют решение окружного судьи «ошибочным», а отказ принять апелляцию «незаконным». Их поддержало министерство обороны и энергетики.


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