США отложили санкции против Huawei еще на 90 дней

Сегодня, 19 августа, истек льготный период, которые власти США дали американским компаниям после внесения Huawei в «черный список». Однако «приговор» для китайского производителя, как и ожидалось, вновь отложили.

Льготный период разрешает американским компаниям по-прежнему сотрудничать с Huawei, несмотря на санкции, и продавать ей комплектующие и технологию. И сегодня этот период продлили еще на 90 дней — до 19 ноября.

Несмотря на это, подчеркнул министр, у США по-прежнему есть вопросы к Huawei по вопросам национальной безопасности.

В то же время президент США Дональд Трамп, который не так давно обещал «помиловать» Huawei, категорически против сотрудничества с китайской компанией.