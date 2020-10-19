США рассматривает возможность добавления китайской Ant Group в черный список торговли

Продолжающаяся торговая война между США и Китаем усиливается с каждой неделей. В последнем сообщении Государственный департамент США внес предложение о добавлении китайской Ant Group в черный список торговли.

Добавление китайских компаний в черный список юридических лиц стало для правительства США решающим шагом. Все началось с Huawei в мае прошлого года, из-за чего компании было очень сложно продолжать бизнес по производству смартфонов. Правительство США опасается, что Ant потенциально может предоставить правительству Китая доступ к конфиденциальным банковским данным, принадлежащим пользователям США. Это та же самая причина, которую правительство США использовало для запрета китайских компаний, фактически не предлагая никаких доказательств, подтверждающих это заявление.
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