США рассматривает возможность добавления китайской Ant Group в черный список торговли

Добавление китайских компаний в черный список юридических лиц стало для правительства США решающим шагом. Все началось с Huawei в мае прошлого года, из-за чего компании было очень сложно продолжать бизнес по производству смартфонов. Правительство США опасается, что Ant потенциально может предоставить правительству Китая доступ к конфиденциальным банковским данным, принадлежащим пользователям США. Это та же самая причина, которую правительство США использовало для запрета китайских компаний, фактически не предлагая никаких доказательств, подтверждающих это заявление.
Продолжающаяся торговая война между США и Китаем усиливается с каждой неделей. В последнем сообщении Государственный департамент США внес предложение о добавлении китайской Ant Group в черный список торговли.