США решили еще раз отложить введение санкций в отношении Huawei

Если кто забыл, в середине мая правительство США внесло компанию Huawei в «черный список», который подразумевает запрет американским партнерам продавать китайцам детали и комплектующие. Но запрет сразу вводить не стали и предоставили компаниям 90-дневный льготный период. И он истекает уже в этот понедельник, 19 августа.

Но «конец света» для Huawei, похоже, откладывается. В очередной раз.

Источники информагентства Reuters сообщают, что Министерство торговли США собирается продлить льготный период и разрешить американским компаниям сотрудничество с Huawei еще на 90 дней. Правда, до понедельника могут опять передумать.

Дело в том, что в эти выходные президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят вопрос о Huawei в рамках запланированных телефонных переговоров. Возможно, о чем-то и договорятся, ведь американские власти уже не скрывают, что Huawei стала инструментом давления на правительство Китая.

Пока ни Huawei, ни китайский МИД не прокомментировали эту информацию.