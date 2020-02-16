США вновь обвинила компанию Huawei в краже данных

Министерство торговли США в очередной раз продлило временную генеральную лицензию на сотрудничество с Huawei.

Компания получила лицензию не на 90 дней как раньше, а всего лишь на 45 дней. Так как прокуратура США предъявила Huawei обвинения в краже коммерческой тайны и в помощи Ирану, находящемуся под санкциями. ФБР также заявило о доказательствах ведения бизнеса со странами, находящимися под санкциями США. Во внутренней переписке Huawei скрывала их за кодами: код А2 обозначал Иран, а код А4 КНДР.