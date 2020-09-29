США вводит торговые ограничения для крупнейшего китайского производителя микросхем

Министерство торговли США распространило свои торговые ограничения на еще одну китайскую компанию.

Крупнейший производитель микросхем в Китае, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), является последней китайской технологической компанией, столкнувшейся с торговыми ограничениями США.

Министерство торговли считает, что существует неприемлемый риск того, что поставленное SMIC оборудование может быть использовано в военных целях. В соответствии с торговыми ограничениями поставщики некоторого оборудования для SMIC должны будут подавать заявки на экспортные лицензии.

Хотя компания SMIC заявляет, что не имеет отношений с китайскими военными и не производит продукцию для военных.