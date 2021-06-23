Sabrent Rocket XTRM-Q - внешний SSD-накопитель емкостью 16 ТБ

Компания Sabrent выпустила внешний SSD-накопитель емкостью 16 ТБ - Rocket XTRM-Q. Устройство оснащено двумя твердотельными накопителями объемом 8 ТБ, образуя общую емкость 16 ТБ и обеспечивая скорость передачи данных до 2800 мб/с при использовании режима RAID 0. Sabrent Rocket XTRM-Q совместим для работы с интерфейсом Intel Thunderbolt 3.

Корпус внешнего диска выполнен из прочного алюминия, а также служит как отвод тепла. Стоит отметить, что для питания устройства требуется адаптер, который поставляется в комплекте. Цена внешнего SSD-накопителя составляет 2.899 долларов.