Самые популярные страны для русских путешественников в 2018 году

Польша

Путешествия – это самое любимое увлечение многих людей. Поэтому выбирая куда поехать или полететь, мы с особым вниманием и трепетом начинаем рассматривать все возможные варианты, начиная с поездки и заканчивая местом остановки. Но не стоит забывать про связь! Ведь с российской сим-картой вы не сможете пользоваться на территории той или иной страны. Ниже мы привели ТОП 10 самых популярных стран для русских путешественников в 2018 году и лучшие операторы сотовой связи для некоторых стран.

Польша - путешествие по Польше способно принести вам огромное количество незабываемых впечатлений. Прежде всего – за счёт неописуемого многообразия природы и ландшафта. Море, озёра, горы, реки, леса – всё это можно встретить на территории страны. Ниже будут описаны выгодные SIM-карты оператора Vodafone и Three.

SIM-карта 4G Vodafone 10 дней 500MB

Размер SIM-карты: 3 в 1

Срок действия SIM-карты: 360 дней

Проверка баланса: звонок на номер 1345

Поддержка Hotspots: ДА

Зона покрытия: Европа

SIM карта 4G Vodafone 15 дней 500MB

Размер SIM-карты: 3 в 1

Срок действия SIM-карты: 360 дней

Проверка баланса: звонок на номер 1345

Поддержка Hotspots: ДА

Зона покрытия: Европа

SIM карта 4G Vodafone 30 дней 500MB

Размер SIM-карты: 3 в 1

Срок действия SIM-карты: 360 дней

Проверка баланса: звонок на номер 1345

Поддержка Hotspots: ДА

Зона покрытия: Европа

SIM карта 4G Three для путешествий 30 дней 2GB

Размер SIM-карты: 3 в 1

Срок действия SIM-карты: 360 дней

Не работает с заблокированными телефонами

Зона покрытия: Европа

Китай

Китай - одно из крупнейших государств на Земле. Расположена народная республика на востоке Азии. Китай омывается с нескольких сторон разными морями: Желтое, Филиппинское, Восточно-Китайское, Южно-Китайское. Китаю принадлежит великое множество островов, где можно прекрасно провести очередной отпуск. Ниже будут описаны выгодные SIM-карты оператора China Unicom, Fareastone, Three.hk, CTM

SIM-карта 4G China Unicom 30 дней 3GB

Размер SIM-карты: 3 в 1

Срок действия SIM-карты: 360 дней

Поддержка Hotspots: ДА

Зона покрытия: Китай

SIM-карта 4G Fareastone 5 дней 50TWD на голосовые звонки

Размер SIM-карты: 3 в 1

Срок действия SIM-карты: 360 дней

Проверка баланса: звонок на 777

Поддержка Hotspots: ДА

Зона покрытия: Тайвань

SIM-карта 4G Three.hk 7 дней 7GB 300 минут

Размер SIM-карты: 3 в 1

Срок действия SIM-карты: 360 дней

Поддержка Hotspots: ДА

Не работает с заблокированными телефонами

Зона покрытия: Гонконг

https://umkamall.ru/1292248

SIM-карта 4G Three.hk, CTM 7 дней 100 минут

Размер SIM-карты: 3 в 1

Срок действия SIM-карты: 360 дней

Поддержка Hotspots: ДА

Не работает с заблокированными телефонами

Зона покрытия: Гонконг, Макао

Казахстан

Украина

Казахстан - государство, находящееся в Центральной Азии и Восточной Европе. Граничит на севере и западе с Россией, на востоке — с Китаем, на юге — с Киргизией, Узбекистаном и Туркменией. Омывается водами внутриконтинентальных Каспийского и Аральского морей. Более 3/4 территории Казахстана занимают равнины с высотами от 100 до 300 м над у.м. На крайнем юго-востоке и востоке простираются хребты Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау и Алтая с высотами от 3000 до 6995 м (пик Хан-Тенгри). На крайнем западе расположена Прикаспийская низменность, частично лежащая ниже уровня Мирового океана (уровень Каспийского моря –27 м). В центре страны обширные территории занимает разрушенная горная система Казахского мелкосопочника.

Таиланд

Украина - близкая, солнечная и недорогая. Климат, не требующий особой акклиматизации, отсутствие языкового барьера, красивая и разнообразная природа, хорошие экскурсионные возможности, многопрофильное и очень доступное лечение по-прежнему обеспечивают турам на Украину показательную популярность. Российских отдыхающих привлекают доступные цены. Номерной фонд Украины достаточно широк и разнороден: от построенных ещё в советские времена санаториев и домов отдыха до частных пансионатов и гостиниц от двух до пяти «звёзд»

Таиланд - небольшое королевство на полуострове Индокитай, берега которого омываются водами Андаманского моря и Сиамского залива. Таиланд считается одним из лучших мест для отдыха среди европейских туристов. Таиланд уникален тем, что он каждому туристу может предложить что-то особенное. Ниже будет приведен выгодный оператор сотовой связи DTAC для Таиланда.

SIM-карта 4G DTAC 8 дней 3GB 100 минут

Размер SIM-карты: 3 в 1

Срок действия SIM-карты: 180 дней

Поддержка Hotspots: ДА

Не работает с заблокированными телефонами

Зона покрытия: Таиланд

Грузия

Испания

Грузия - просто удивительно разнообразная страна. На довольно небольшой территории нашлось место для теплого моря, величественных гор, древних церквей и храмов, старинных городов, пещер, водопадов, рек и озер. Но главное в Грузии даже не ее достопримечательности, которых тут немало. Большинство туристов искренне любят эту страну за настоящее грузинское гостеприимство и вкуснейшую кухню. В отличие от многих других приморских курортов, впечатления об отдыхе в Грузии получились гораздо ярче, чем можно было ожидать. Именно поэтому нам так хочется рассказать Вам об этой удивительной стране и посоветовать непременно побывать в ней не один раз.

Турция

Испания - один из самых развитых секторов народной экономики. Ежегодно Испания принимает миллионы туристов со всего света, которых привлекают пляжи и курорты Испании, чудесные отели, аквапарки, казино, дискотеки, прекрасный климат и интересная гастрономия. Огромную роль играет также богатое историческое и культурное наследие страны. Мягкий испанский климат позволяет заниматься туризмом круглый год. Во многих регионах Испании количество солнечных дней в году превышает 300, зимой температура не опускается ниже 0 градусов, а осадки бывают весьма умеренными и выпадают сезонно.

Италия

Турция - это не только отличные пляжи четырех морей, но и великолепный Стамбул с Голубой мечетью и дворцом Топкапы, термальные источники Яловы и белоснежный Памуккале, монастыри Каппадокии, горные лыжи и классный шоппинг. Природа Турции разнообразна и неповторима: 4 морских побережья, Анатолийское нагорье, в котором сочетаются леса и сухие пустыни - позволяют использовать Турцию не только как пляжную жемчужину, с чистым морским воздухом, но и как горнолыжную мекку.

Кипр

Италия - отличный пляжный отдых на Средиземном море, горнолыжные курорты плюс выгодный шоппинг. От Рима до Неаполя, от заснеженных Альп до солнечных островов — все об Италии: карты, виза, дорога, фото, отели. Италии грех жаловаться на недостаток внимания туристов — и зимой, и, в особенности, летом. Каждый сезон миллионы отдыхающих с энтузиазмом штурмуют знаменитый «сапог», находя для этого немало веских причин: действительно шикарную и насыщенную «экскурсионку», чистое теплое море, хорошие пляжи и красивую природу.

Кипр - это очень чистые пляжи, отели с хорошим сервисом и легкая «экскурсионка». Из развлечений — мини-круизы, талассотерапия и вкусная греческая кухня. Столица Никосия, Пафос и Айя-Напа, Лимассол и Протарас – все о Кипре: погода, туры, отзывы, карты и цены. На острове мягкий климат, сервис в отелях — вполне адекватный их уровню, а пляжи — очень чистые, с множеством Голубых флагов — так что туры на Кипр пользуются более чем заслуженной популярностью у путешественников. Преобладающий характер отдыха — респектабельный и приличный во всех отношениях, без пьяных гулянок на всю ночь и дискотечного угара.