Страница уже была снята, но вчера появился 860 Pro 4TB, сегодня издание EVO приветствует публику. На странице была показана версия 2.5 "с максимальной емкостью 4 ТБ и форм-фактором m.2 SSD 2 ТБ.Содержимое снова не показано. Модели M.2 станут доступны в версиях 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, в то время как 2.5 "также имеет модель 250 ГБ и 4 ТБ. 860 EVO предлагает последовательные скорости передачи до 550 МБ / с и до 520 МБ / с последовательной записи, до 97 000 IOPS 4K случайных чтений и до 88 000 IOPS 4K случайных записей в соответствии со страницей продукта.