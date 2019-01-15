Samsung Bot Retail заменит продавцов

Мы пристально следим за выставкой CES 2019 и видели массу интересных новинок, но Samsung Bot Retail — совершенно невероятный проект. Это робот от корейской компании, который будет помогать потенциальным покупателям в магазине. Он умеет распознавать голос покупателя и отслеживать его запросы, плюс в базу робота будет вбита информация обо всех товарах и их характеристиках. Например, вы захотите в магазин электроники, к вам подъезжает робот и приветствует. Вы говорите ему, что вам нужен телевизор диагональю 65 дюймов с разрешением 4К за такую-то сумму денег. Робот сравнивает запрос с товарами и проводит вас до нужной модели, расскажет детальные характеристики и так далее. Это действительно круто выглядит и в будущем это позволит избавиться от консультантов.