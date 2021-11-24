Samsung Electronics объявляет об открытии нового завода по производству передовых полупроводников в Техасе

Компания Samsung Electronics, мировой лидер в области передовых полупроводниковых технологий, объявила сегодня о строительстве нового завода по производству полупроводников в Тейлоре, штат Техас. Инвестиции в США, оцениваемые в 17 миллиардов долларов, помогут стимулировать производство передовых полупроводниковых решений с логической схемой, которые используются в инновациях и технологиях следующего поколения. На новом предприятии будут производиться продукты на основе передовых технологических процессов для применения в таких областях, как мобильная связь, 5G, высокопроизводительные вычисления (HPC) и искусственный интеллект (AI). Samsung по-прежнему стремится поддерживать клиентов по всему миру, делая передовое производство полупроводников более доступным и удовлетворяя растущий спрос на передовые продукты.

Закладка фундамента запланирована на первую половину 2022 года с целью ввода объекта в эксплуатацию во второй половине 2024 года. Площадка в Тейлоре будет занимать более 5 миллионов квадратных метров и, как ожидается, станет ключевым местом для глобальных производственных мощностей Samsung по производству полупроводников. Вместе со своей последней новой производственной линией в Пхёнтхэке, Южная Корея. Ожидается, что это последнее расширение присутствия Samsung в США создаст более 2000 рабочих мест в сфере высоких технологий напрямую и тысячи связанных рабочих мест, как только новый объект будет введен в эксплуатацию на полную мощность. В рамках совместного инвестирования в сообщество Samsung также внесет финансовую поддержку в создание центра навыков Samsung для независимого школьного округа Тейлор (ISD), чтобы помочь студентам развить навыки для будущей карьеры, а также предоставить возможность стажировки и найма.