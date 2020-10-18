Samsung Electronics заняла первое место в рейтинге Forbes

Согласно недавнему исследованию Forbes, компания Samsung Electronics возглавила рейтинг лучших работодателей мира. Указанное исследование Forbes проводится в партнерстве с исследовательской фирмой Statistica. Соответственно, анонимно приняли участие более 160 000 участников из 58 стран.

Samsung Electronics возглавила список из 750 многонациональных корпораций со штаб-квартирами в более чем 45 странах. Samsung Electronics занимает первое место в рейтинге по категориям "Полупроводники", "Электроника", "Электротехника", "Технологическое оборудование и оборудование".

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Samsung Electronics заняла первое место в рейтинге Forbes

Согласно недавнему исследованию Forbes, компания Samsung Electronics возглавила рейтинг лучших работодате...
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