Samsung SSD T7 поддерживает USB 3.2 Gen 2 и обеспечивает скорость записи до 1000 МБ/с

Не так давно компания Samsung выпустила новый портативный твердотельный накопитель Samsung T7 Touch со сканером отпечатков пальцев. Он использует технологию хранения V-NAND с поддержкой NVMe и обеспечивает скорость чтения и записи до 1050 МБ/с и 1000 МБ/с соответственно.

Теперь же появилась аналогичная модель с таким же дизайном, но без сканера отпечатков пальцев. Новинка доступна в красном, синем или сером цветах. Хотя сканер отпечатков пальцев отсутствует, данные защищены паролем с помощью дополнительного 256-разрядного аппаратного шифрования AES. Твердотельный накопитель весит 58 г и способен выдерживать падения с высоты до 2 м благодаря металлическому корпусу и усиленной внутренней раме.

Samsung SSD T7 доступен в хранилищах емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ по цене от 145 евро до 405 евро.
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