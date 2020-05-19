Samsung SSD T7 поддерживает USB 3.2 Gen 2 и обеспечивает скорость записи до 1000 МБ/с

Теперь же появилась аналогичная модель с таким же дизайном, но без сканера отпечатков пальцев. Новинка доступна в красном, синем или сером цветах. Хотя сканер отпечатков пальцев отсутствует, данные защищены паролем с помощью дополнительного 256-разрядного аппаратного шифрования AES. Твердотельный накопитель весит 58 г и способен выдерживать падения с высоты до 2 м благодаря металлическому корпусу и усиленной внутренней раме.
Samsung SSD T7 доступен в хранилищах емкостью 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ по цене от 145 евро до 405 евро.