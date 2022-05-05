Samsung анонсировала линейку карт памяти microSD Pro Endurance

Samsung представила память UFS 4.0 для смартфонов, а также анонсировала линейку карт памяти microSD Pro Endurance. Это более долговечные карты памяти, предназначенные в первую очередь для камер наблюдения и видеорегистраторов. Карты памяти обеспечивают скорость до 100 МБ/с на чтение и до 40 МБ/с на запись. Карты соответствуют рейтингам UHS 3 и V30. Что касается безопасности карт, Samsung заявляет, что они в шесть раз надежнее. Карты защищены от воды, электромагнитного и рентгеновского излучений, экстремальных температур, а также устойчивы к износу и не боятся падений.

Новые карты Samsung Pro Endurance доступны емкостью от 32 ГБ до 256 ГБ по цене от 11 до 55 долларов.