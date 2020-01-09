Samsung анонсировала накопитель с отпечатком пальцев

Samsung официально анонсировала портативные твердотельные накопители T7 и T7 Touch. T7 Touch с трехлетней гарантией, станет доступен в конце января.

T7 Touch поставляется в алюминиевом корпусе. Весит он 58 грамм. Samsung предлагает устройство с объемом в 500 Гб, 1 Тб и 2 Тб. В комплект поставки входят кабель USB Type-C и USB Type-A, совместимый с операционными системами Windows, Mac и Android.

Скорость чтения накопителя составляет 1050 Мб/с, а скорость записи 1000 Мб/с. Для сохранности данных, T7 Touch использует главную особенность - встроенный сканер отпечатков пальцев. Накопитель использует 256 битное аппаратное шифрование, а также поддерживает защиту паролем.