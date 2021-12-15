Samsung готовит презентацию на выставке CES 2022 на 4 января

Новый год уже на носу, а это значит, что не за горами ежегодная выставка потребительской электроники (CES). Как обычно, он состоится в первую неделю января и Samsung, как один из участников, только что выложила свой пред-показательный доклад. Шоу «Вместе, ради завтрашнего дня» состоится 4 января 2022 года, где мы ожидаем увидеть новый смартфон Galaxy S21 FE.

С основным докладом выступит Чон-Хи, вице-председатель, генеральный директор и глава подразделения Samsung Electronics DX (Device Experience). Согласно пресс-релизу, компания «продемонстрирует, как может помочь построить более устойчивую планету». Он также «продемонстрирует индивидуализированный и связанный опыт, который может обогатить жизнь людей».