Samsung и Ciena объявляют о сотрудничестве в области 5G

Samsung объявила о новом партнерстве с Ciena для сетей 5G, Samsung будет использовать решения Ciena xHaul в сочетании с собственными решениями 5G. Обе компании будут работать вместе, чтобы предоставить как аппаратные, так и программные решения для сетей 5G.

Сочетание 5G RAN и Core от Samsung с портфелем маршрутизации и коммутации xHaul от Ciena и контроллером домена нового поколения Manage, Control and Plan (MCP) предоставит клиентам оптимизированное предложение, которое в полной мере использует услуги 5G, обеспечивая при этом эффективные способы управления большими объемами данных. сети и в облако. Это поможет ускорить развертывание передовых приложений, улучшенных 5G, таких как сегментирование сети, Интернет вещей и автоматизация с помощью ИИ. Комбинированное предложение предоставит проверенное решение, обеспечивающее более совместимые, более быстрые и упрощенные реализации сетей 5G.
Комментарии и отзывы Samsung
Google будет заниматься восстановлением питьевой воды…
Google будет заниматься восстановлением питьевой водыКомпания Google объявила о новой программе рационального использования водных ресурсов, согласно которой …
Facebook, WhatsApp и Instagram не работают во всем мире…
Facebook, WhatsApp и Instagram не работают во всем миреСервисы Facebook WhatsApp, Instagram, Messenger сейчас не работают. Все приложения Facebook были недоступ…
Роскосмос опроверг информацию о поломке МКС…
Роскосмос опроверг информацию о поломке МКСЕще в 2019 году на Международной космической станции российские космонавты обнаружили достаточно странную…
Samsung объявляет о мероприятии Galaxy Unpacked Part 2…
Samsung объявляет о мероприятии Galaxy Unpacked Part 2Samsung анонсировала неожиданное мероприятие Unpacked под названием Galaxy Unpacked Part 2 на 20 октября …
Новый электровелосипед VanMoof V - самый быстрый в истории…
Новый электровелосипед VanMoof V - самый быстрый в историиКомпания VANMOOF объявила о первом высокоскоростном электрическом велосипеде от компании VanMoof V, спосо…
Visa и Apple ведут переговоры о снижении комиссии за транзак…
Visa и Apple ведут переговоры о снижении комиссии за транзакНекоторые американские банки недовольны комиссией за транзакции, взимаемой Apple с ее карты Apple Card…
AMD сообщает финансовые результаты за третий квартал 2021 го…
AMD сообщает финансовые результаты за третий квартал 2021 гоСегодня AMD объявила о выручке за третий квартал 2021 года в размере 4,3 миллиарда долларов, операционной…
Подводный сканер LiDAR SL4 с высокоскоростным сканированием …
Подводный сканер LiDAR SL4 с высокоскоростным сканированием Компания 3D at Depth представила свое последнее поколение подводных сканеров с технологией LiDAR, способн…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor