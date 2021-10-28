Samsung и Ciena объявляют о сотрудничестве в области 5G

Samsung объявила о новом партнерстве с Ciena для сетей 5G, Samsung будет использовать решения Ciena xHaul в сочетании с собственными решениями 5G. Обе компании будут работать вместе, чтобы предоставить как аппаратные, так и программные решения для сетей 5G.

Сочетание 5G RAN и Core от Samsung с портфелем маршрутизации и коммутации xHaul от Ciena и контроллером домена нового поколения Manage, Control and Plan (MCP) предоставит клиентам оптимизированное предложение, которое в полной мере использует услуги 5G, обеспечивая при этом эффективные способы управления большими объемами данных. сети и в облако. Это поможет ускорить развертывание передовых приложений, улучшенных 5G, таких как сегментирование сети, Интернет вещей и автоматизация с помощью ИИ. Комбинированное предложение предоставит проверенное решение, обеспечивающее более совместимые, более быстрые и упрощенные реализации сетей 5G.