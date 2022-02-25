Samsung и SK Telecom завершили первое испытание SA Option 4 5G

Компания Samsung объявила о завершении первой пробной версии SA Option 4 5G с SK Telecom, пробная версия была завершена в коммерческой сети SK Telecom Standalone 5G SA. SK Telecom уже некоторое время работает с Samsung над разработкой новой технологии 5G.

«Несмотря на то, что мы поддержали запуск первых в мире коммерческих услуг 5G в Корее, мы рады продолжить продвижение 5G с помощью технологии 5G SA, которая обеспечит инновационные услуги 5G за счет использования сети LTE мирового класса, хорошо зарекомендовавшей себя в Корее», — сказал Джонг-Кван Парк, вице-президент и руководитель группы технологий 5GX в SKT. «Мы продолжим расширять наше сотрудничество с лидерами отрасли, чтобы продолжать развивать эту передовую технологию и развивать эту экосистему 5G SA, чтобы продемонстрировать новые способы использования всего потенциала сетей следующего поколения». «Благодаря этому коммерческому испытанию Samsung гордится тем, что сотрудничает с SKT, чтобы достичь еще одной вехи в продвижении технологии 5G SA, продемонстрировав такую ​​​​же производительность, как NSA, с технологией 5G Option 4 в режиме 5G SA», — сказал Джун Мун, исполнительный вице-президент Samsung Electronics. «Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с SKT для разработки и коммерциализации передовой технологии 5G SA, чтобы предоставлять потребителям лучшие на рынке услуги и разнообразные варианты использования в отрасли».
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