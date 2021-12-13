Samsung и Viettel запускают пробную версию 5G во Вьетнаме

Samsung объявила, что запустит пробную версию 5G во Вьетнаме с Viettel, в пробной версии будет использоваться передовая технология 5G от Samsung. Пробная версия позволит пользователям в Дананге опробовать 5G с использованием технологии 5G от Samsung.

Поставив перед собой цель построить цифровое общество, Viettel построила телекоммуникационную инфраструктуру 4G, охватывающую 97% населения Вьетнама. Компания также является пионером в предоставлении первой услуги 5G во Вьетнаме. На данный момент покрытие 5G Viettel имеют 11 провинций городов Вьетнама (включая Ханой, Бакнинь, Бак Джанг, Винь Фук, Донг Най, Хошимин, Ба Риа – Вунгтау, Бинь Фуок, Туа Тхиен – Хюэ и Да). Нанг). Люди в этих областях могут бесплатно пользоваться 5G с неограниченной пропускной способностью на многих устройствах с поддержкой 5G. Сеть 5G Viettel в указанных выше областях имеет стабильную скорость загрузки данных 600-700 Мбит/с, максимальная - более 1 Гбит/с.