Samsung и iFixit объявляют о программе самостоятельного ремонта Galaxy

Samsung в США скоро предложит новую программу самостоятельного ремонта для своих смартфонов и планшетов Galaxy. Созданная в сотрудничестве с iFixit, программа самостоятельного ремонта Galaxy предоставит владельцам устройств Samsung доступ к запасным частям, инструментам для ремонта и руководствам по ремонту своих устройств. Программа будет запущена этим летом и охватит смартфоны серии Galaxy S20 и Galaxy S21, а также Galaxy Tab S7+, а позже планируется добавить больше устройств. Еще неизвестно, будет ли программа расширяться на другие рынки.

Устройства, подтвержденные при запуске, получат доступ к дисплеям, заднему стеклу и компонентам зарядных портов. Замена батареи не упоминается, хотя генеральный директор Samsung в США подтвердил, что дисплеи поставляются с батареями, что должно упростить процесс ремонта. Samsung разрешит пользователям отправлять по почте свои старые детали, а также примет сломанные детали на переработку. Более подробная информация будет раскрыта, когда программа будет готова к запуску.