Samsung начинает производство SSD-памяти до 30,72-терабайт

Samsung объявила о начале массового производства твердотельного накопителя Serial Attached SCSI (SAS) в серийном исполнении (SSD), PM1643 - для использования в корпоративные системы хранения данных.Используя новейшую технологию V-NAND от Samsung с 64-разрядными, 3-битными 512-гигабитными (Gb) чипами, накопитель объемом 30,72 терабайт (ТБ) вдвое превосходит производительность предыдущей линейки 15,36 ТБ с высокой пропускной способностью, выпущенный в марте 2016 года. Этот прорыв стал возможным благодаря объединению 32 новых флеш-чипов 1 ТБ NAND, каждый из которых состоял из 16 штабелированных слоев чипов V-NAND емкостью 512 Гб. Эти сверхплотные пакеты 1 ТБ позволяют хранить около 5700 видеороликов объемом 5 гигабайт (ГБ), которые хранятся в простом 2,5-дюймовом устройстве хранения.