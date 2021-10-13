Samsung объявляет о мероприятии Galaxy Unpacked Part 2

Samsung анонсировала неожиданное мероприятие Unpacked под названием Galaxy Unpacked Part 2 на 20 октября - на следующий день после запуска серии Google Pixel 6. Samsung не разглашает, что именно будет посвящено этому мероприятию Unpacked, но компания заявляет, что покажет нам, как в следующую среду оно «откроет новые возможности для самовыражения с помощью технологий».

По слухам, Samsung представит новые цветовые решения для Galaxy Z Flip3 или анонсирует бытовую технику в рамках своей серии Bespoke. Неясно, увидим ли мы дебют Galaxy S21 FE на мероприятии Galaxy Unpacked Part 2, потому что в последних отчетах утверждалось, что он появится только в конце декабря или в январе.