Samsung объявляет о мероприятии Galaxy Unpacked Part 2

Samsung анонсировала неожиданное мероприятие Unpacked под названием Galaxy Unpacked Part 2 на 20 октября - на следующий день после запуска серии Google Pixel 6. Samsung не разглашает, что именно будет посвящено этому мероприятию Unpacked, но компания заявляет, что покажет нам, как в следующую среду оно «откроет новые возможности для самовыражения с помощью технологий».

По слухам, Samsung представит новые цветовые решения для Galaxy Z Flip3 или анонсирует бытовую технику в рамках своей серии Bespoke. Неясно, увидим ли мы дебют Galaxy S21 FE на мероприятии Galaxy Unpacked Part 2, потому что в последних отчетах утверждалось, что он появится только в конце декабря или в январе.
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