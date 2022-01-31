Samsung обогнала Intel и стала лидером на рынке полупроводников

Последний отчет Counterpoint Research о полупроводниковой отрасли за 2021 год показал, что Samsung добилась значительных успехов, затмив других производителей чипов и заняв лидирующие позиции, оторвав Intel от лидирующих позиций. Полупроводниковая промышленность все еще не оправилась от спада, который совпал с пандемией коронавируса и привел к массовой нехватке микросхем, затронувшей несколько сегментов технологической производственной цепочки.

Подробности Counterpoint показывают, что Samsung превзошла Intel по производительности на рынке флэш-памяти DRAM и NAND, а основные производители чипов для смартфонов и поставщики графических процессоров также продемонстрировали впечатляющую производительность в 2021 году. Выручка 15 крупнейших производителей чипов в 2021 году составила 421,5 млрд долларов, что на 7,4% больше, чем в 2020 году. Выручка Samsung от чипов в 2021 году составила 81,3 млрд долларов, что на 30,5% больше, чем в 2020 году. Counterpoint прогнозирует, что кризис чипов может выйти за пределы первого полугодия 2022 года, хотя есть признаки того, что ситуация быстро улучшается. Samsung надеется продолжать добиваться высоких результатов в будущем и надеется сохранить свои лидирующие позиции по мере расширения своей деятельности.