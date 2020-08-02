Samsung опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2020 год

Половина года прошло и компании подводят квартальные отчеты. Компания Samsung опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2020 года. Техническому гиганту за второй квартал 2020 года удалось получить консолидированный доход в размере 8,1 триллионов корейских вон (6,77 миллиарда долларов). Общий объем продаж компании составил около 52 триллионов корейских вон (43,45 миллиардов долларов). Компания Samsung заявила, что ожидает постепенного восстановления спроса на технику, но также подчеркнула, что риски остаются из-за неопределенной ситуации с COVID-19 и растущей конкуренции.