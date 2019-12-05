Samsung планирует открыть завод во Вьетнаме

Samsung Electronics подняла вопрос о строительстве завода по производству микросхем во Вьетнаме. Компания уже имеет в стране множество заводов и сборочных линий для производства мобильных устройств. Это несет выгоду и стимул для компании. В настоящее время Samsung имеет заводы по производству чипов в Сиане, Китае и в Остине, штат Техас.

Для производства чипов компании понадобятся инженеры, они обучаются в США. Это дополнительные рабочие места. Примет ли Samsung такое решение остается только ждать, так как у Samsung проблем с производством и поставками чипов нет.