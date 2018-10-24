Samsung подал иск на Ксению Собчак в 1,6 млн долларов

Компания Samsung подала в суд на Ксению Собчак, которая является официальным представителем фирмы в России. Собчак по контракту должна использовать смартфон Samsung, однако в одном из телевизионных интервью ее заметили за использованием iPhone X. Она пыталась скрыть устройство во время трансляции, накрыв его листом бумаги,что оказалось безуспешным.

Производитель телефона теперь подает в суд на Собчака 108 миллионов рублей, что эквивалентно 1,6 миллиона долларов США по сегодняшним обменным курсам.