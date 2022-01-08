Samsung поднимает цены на свою линейку твердотельных накопителей в начале 2022 года

Samsung обдумывает повышение цен на свои твердотельные накопители. В отчете не указывается число или процент предполагаемого повышения цен, но в нем также говорится, что Samsung, по-видимому, движется в направлении, противоположном другим поставщикам твердотельных накопителей. Ожидается, что конкуренты Samsung снизят общие цены до 10% в попытке повысить привлекательность продукта после того, как столкнулись с более низким спросом.

Samsung является одним из крупнейших в мире производителей чипов NAND и обладает полностью вертикальными возможностями разработки твердотельных накопителей: компания производит собственные микросхемы NAND и контроллеры, что обеспечило прочные позиции как в отрасли, так и в ожиданиях потребителей в отношении скорости и производительности твердотельных накопителей. Таким образом, кажется странным, что компания будет двигаться в направлении, противоположном оставшейся отрасли, особенно учитывая, какую выгоду она получает от экономии за счет масштаба и более высокой маржи продукта, чем компании, которые не производят свои собственные NAND. Тем не менее, Samsung недавно сократила свои производственные планы для обоих своих заводов NAND в Сиане, Китай, после того, как локальные всплески COVID-19 привели к частичной блокировке.
Комментарии и отзывы Samsung
Samsung поднимает цены на свою линейку твердотельных накопит…
Samsung поднимает цены на свою линейку твердотельных накопитSamsung обдумывает повышение цен на свои твердотельные накопители. В отчете не указывается число или проц…
Годовой доход от DRAM в 2022 году достигнет 91,5 миллиарда д…
Годовой доход от DRAM в 2022 году достигнет 91,5 миллиарда дСогласно последним исследованиям TrendForce, несмотря на прогнозируемый рост общего предложения бит DRAM …
SK hynix представляет твердотельные накопители PCI-Express 4…
SK hynix представляет твердотельные накопители PCI-Express 4Компания SK hynix представила Platinum P41, самый быстрый твердотельный накопитель M.2 NVMe под собственн…
TEAMGROUP запускает портативный внешний SSD-накопитель T-FOR…
TEAMGROUP запускает портативный внешний SSD-накопитель T-FORTEAMGROUP - ведущий мировой бренд, который продолжает исследования и разработку разнообразных продуктов д…
TeamGroup представляет твердотельные накопители промышленног…
TeamGroup представляет твердотельные накопители промышленногTEAMGROUP, ведущий мировой поставщик памяти, уже много лет активно расширяет свою индустрию. В ответ на р…
Портативный внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66…
Портативный внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66Если вам нужен прочный внешний жесткий диск, способный выдерживать множество ударов, а также водостойкий …
Внешний SSD-накопитель Star Wars Beskar Ingot…
Внешний SSD-накопитель Star Wars Beskar IngotSeagate и Lucasfilm объединились для создания новой линейки внешних SSD-накопителей Star Wars Beskar Ingo…
SSD-накопитель M.2-2280 NVMe "аудиофильского уровня"…
SSD-накопитель M.2-2280 NVMe Компания Audiophile Style создала твердотельный накопитель, который, по ее мнению, обеспечивает наилучшее…
Обзор Silicon Power Ace A55 512 GB (SP512GBSS3A55S25). Недорогой твердотельный диск под игрыОбзор Silicon Power Ace A55 512 GB (SP512GBSS3A55S25). Недорогой твердотельный диск под игры
Обзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантиейОбзор ADATA Falcon 512 GB (AFALCON-512G-C). Быстрый М.2 диск с 5-летней гарантией
Обзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний дискОбзор ADATA SE800. Очень быстрый внешний диск
Обзор Crucial BX500 1000 GB CT1000BX500SSD1. Недорогой и быстрый SSDОбзор Crucial BX500 1000 GB CT1000BX500SSD1. Недорогой и быстрый SSD
Что подарить на Новый Год? Топ 7 практичных вариантов, которые никого не оставят равнодушнымЧто подарить на Новый Год? Топ 7 практичных вариантов, которые никого не оставят равнодушным
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor