Samsung поднимает цены на свою линейку твердотельных накопителей в начале 2022 года

Samsung обдумывает повышение цен на свои твердотельные накопители. В отчете не указывается число или процент предполагаемого повышения цен, но в нем также говорится, что Samsung, по-видимому, движется в направлении, противоположном другим поставщикам твердотельных накопителей. Ожидается, что конкуренты Samsung снизят общие цены до 10% в попытке повысить привлекательность продукта после того, как столкнулись с более низким спросом.

Samsung является одним из крупнейших в мире производителей чипов NAND и обладает полностью вертикальными возможностями разработки твердотельных накопителей: компания производит собственные микросхемы NAND и контроллеры, что обеспечило прочные позиции как в отрасли, так и в ожиданиях потребителей в отношении скорости и производительности твердотельных накопителей. Таким образом, кажется странным, что компания будет двигаться в направлении, противоположном оставшейся отрасли, особенно учитывая, какую выгоду она получает от экономии за счет масштаба и более высокой маржи продукта, чем компании, которые не производят свои собственные NAND. Тем не менее, Samsung недавно сократила свои производственные планы для обоих своих заводов NAND в Сиане, Китай, после того, как локальные всплески COVID-19 привели к частичной блокировке.