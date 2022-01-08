Samsung поднимает цены на свою линейку твердотельных накопителей в начале 2022 года

Samsung является одним из крупнейших в мире производителей чипов NAND и обладает полностью вертикальными возможностями разработки твердотельных накопителей: компания производит собственные микросхемы NAND и контроллеры, что обеспечило прочные позиции как в отрасли, так и в ожиданиях потребителей в отношении скорости и производительности твердотельных накопителей. Таким образом, кажется странным, что компания будет двигаться в направлении, противоположном оставшейся отрасли, особенно учитывая, какую выгоду она получает от экономии за счет масштаба и более высокой маржи продукта, чем компании, которые не производят свои собственные NAND. Тем не менее, Samsung недавно сократила свои производственные планы для обоих своих заводов NAND в Сиане, Китай, после того, как локальные всплески COVID-19 привели к частичной блокировке.