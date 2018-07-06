Samsung получила Сертификат экологической безопасности для 512Gb V-NAND и 860 EVO 4TB SSD

Компания Samsung Electronics, мировой лидер в области технологии производства новейших модулей памяти, объявляет о получении первого в отрасли сертификата Экологической декларации продукции (Environmental Product Declaration1 (EPD)) для микросхемы 512Gb 64-layer 3bit V-NAND и включающего эти модули твердотельного накопителя 860 EVO 4TB SSD.

Экологическая декларация продукции – это корейская национальная система сертификации, подтверждающая соответствие продукта семи ключевым показателям экологической безопасности, в частности, отсутствие выбросов в атмосферу углекислого газа, разрушающего озонный слой, уменьшение концентрации биогенных элементов, попадающих в водоемы, и очистку отработанной воды и дымовых выбросов.Эмиссия углекислого газа при производстве микросхем 512Gb 3-bit V-NAND в расчете на один гигабайт сократилась почти на 50% по сравнению с аналогичным показателем для производства микросхем 64Gb V-NAND 10-нм класса, сертифицированных в 2017 году.

При производстве SSD объемом 8ТБ на основе микросхем 512Gb V-NAND ежегодное количество выбросов CO2 может сократиться на 240 кг по сравнению с аналогичным показателем для производства 8ТБ SSD на основе модулей 64Gb NAND. Такое сокращение выбросов углекислого газа соответствует высадке 25 многолетних деревьев2.«EPD-сертификат служит подтверждением тому, что потребители накопителей высокой емкости Samsung получают не только высокотехнологичную, но и экологически безопасную продукцию. Кроме того, в ближайшем будущем Samsung планирует приступить к серийному производству микросхем V-NAND объёмом 1Тб. Это позволит укрепить лидирующее положение компании на быстро развивающемся рынке систем памяти сверхвысокой емкости и продемонстрировать миру экологически безопасные технологии производства полупроводниковых компонентов,» – отметил Майк Менг (Mike Mang), вице-президент департамента маркетинга систем памяти Samsung Electronics.

Полное кол-во выбросов СО2 Кол-во выбросов СО2/ 1 ГБ Полное кол-во выбросов СО2 для 8TB SSD/Год 512Gb V-NAND 1,599 кг CO2/продукт 0,0031 кг CO2/1ГБ 204,67 кг CO2/продукт 64Gb NAND 0,436 кг CO2/продукт 0,0068 кг CO2/1ГБGb 446,98 кг CO2/продукт

Компания Samsung Electronics в своем стремлении сохранить лидерство в области повышения уровня экологической безопасности продукции предвосхищает ожидания потребителей и продолжает поставлять на рынок высокопроизводительные и экономичные компоненты памяти. Первый сертификат за низкий уровень выбросов СО2 в атмосферу Samsung получила за производство серверного модуля DDR3 DRAM в 2009 году. С тех пор компания расширила портфолио сертификатов на многие ключевые продукты, в том числе микросхемы NAND, LPDDR-модули, SSD и микропроцессоры.