Samsung получила Сертификат экологической безопасности для 512Gb V-NAND и 860 EVO 4TB SSD

2018-07-06, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Samsung 860 EVO 4TB; [92]
Компания Samsung Electronics, мировой лидер в области технологии производства новейших модулей памяти, объявляет о получении первого в отрасли сертификата Экологической декларации продукции (Environmental Product Declaration1 (EPD)) для микросхемы 512Gb 64-layer 3bit V-NAND и включающего эти модули твердотельного накопителя 860 EVO 4TB SSD.

Экологическая декларация продукции – это корейская национальная система сертификации, подтверждающая соответствие продукта семи ключевым показателям экологической безопасности, в частности, отсутствие выбросов в атмосферу углекислого газа, разрушающего озонный слой, уменьшение концентрации биогенных элементов, попадающих в водоемы, и очистку отработанной воды и дымовых выбросов.
Эмиссия углекислого газа при производстве микросхем 512Gb 3-bit V-NAND в расчете на один гигабайт сократилась почти на 50% по сравнению с аналогичным показателем для производства микросхем 64Gb V-NAND 10-нм класса, сертифицированных в 2017 году.

При производстве SSD объемом 8ТБ на основе микросхем 512Gb V-NAND ежегодное количество выбросов CO2 может сократиться на 240 кг по сравнению с аналогичным показателем для производства 8ТБ SSD на основе модулей 64Gb NAND. Такое сокращение выбросов углекислого газа соответствует высадке 25 многолетних деревьев2.
«EPD-сертификат служит подтверждением тому, что потребители накопителей высокой емкости Samsung получают не только высокотехнологичную, но и экологически безопасную продукцию. Кроме того, в ближайшем будущем Samsung планирует приступить к серийному производству микросхем V-NAND объёмом 1Тб. Это позволит укрепить лидирующее положение компании на быстро развивающемся рынке систем памяти сверхвысокой емкости и продемонстрировать миру экологически безопасные технологии производства полупроводниковых компонентов,» – отметил Майк Менг (Mike Mang), вице-президент департамента маркетинга систем памяти Samsung Electronics.

Компания Samsung Electronics в своем стремлении сохранить лидерство в области повышения уровня экологической безопасности продукции предвосхищает ожидания потребителей и продолжает поставлять на рынок высокопроизводительные и экономичные компоненты памяти. Первый сертификат за низкий уровень выбросов СО2 в атмосферу Samsung получила за производство серверного модуля DDR3 DRAM в 2009 году. С тех пор компания расширила портфолио сертификатов на многие ключевые продукты, в том числе микросхемы NAND, LPDDR-модули, SSD и микропроцессоры.
Полное кол-во выбросов СО2Кол-во выбросов СО2/ 1 ГБПолное кол-во выбросов СО2 для 8TB SSD/Год
512Gb V-NAND1,599 кг CO2/продукт0,0031 кг CO2/1ГБ204,67 кг CO2/продукт
64Gb NAND0,436 кг CO2/продукт0,0068 кг CO2/1ГБGb446,98 кг CO2/продукт

Комментарии:
Samsung Foundry готовит новые процессоры...
Samsung Foundry готовит новые процессорыКомпания Samsung Foundry, дочерднее подразделение Samsung, работает над мобильным процессором, который см...
Новый iPhone выйдет в пяти расцветках...
Новый iPhone выйдет в пяти расцветкахНебезызвестный аналитик Минг-Чи Куо поделился свежей порцией подробностей о грядущих iPhone, официальный ...
DIGMA выпускает видеорегистратор DIGMAFr...
DIGMA выпускает видеорегистратор DIGMAFrDIGMA, ведущий производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, анонсировала выход видеорегист...
Лучшие компактные холодильники для дачи ...
Лучшие компактные холодильники для дачи Доброго времени суток уважаемые читатели, с началом дачного сезона многие люди начинают задумываться о по...
Умный браслет Huawei Talkband B5 получит...
Умный браслет Huawei Talkband B5 получитАвторитетный искатель утечек @evleaks поделился качественным рендером умного браслета Huawei Talkband B5,...
Флагманский смартфон Meizu 16 показался ...
Флагманский смартфон Meizu 16 показался Китайские источники опубликовали фото, на котором, как утверждается, изображен флагманский смартфон Meizu...
Смартфон Nokia 5.1 Plus будет стоить 120...
Смартфон Nokia 5.1 Plus будет стоить 120Китайские сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Nokia 5.1 Plus, который еще не был предс...
Музыкальные минисистемы Hyundai H-MC200 ...
Музыкальные минисистемы Hyundai H-MC200 Компания Hyundai, ведущий корейский производитель автомобильной техники, сообщает о расширении линейки му...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор корпуса Thermaltake Versa J21 TG (CA-1K1-00M1WN-00) со стенкой из стеклаОбзор корпуса Thermaltake Versa J21 TG (CA-1K1-00M1WN-00) со стенкой из стекла
Обзор A4Tech Bloody J450. Лучшие игровые наушники до 2500 рублейОбзор A4Tech Bloody J450. Лучшие игровые наушники до 2500 рублей
Обзор Viewsonic VX3211-mh. 32-дюймовый IPS-мониторОбзор Viewsonic VX3211-mh. 32-дюймовый IPS-монитор
Обзор INOI 6 Lite. Полноэкранный 3G-смартфонОбзор INOI 6 Lite. Полноэкранный 3G-смартфон
Обзор 120 мм корпусных вентиляторов: be quiet! SilentWings 3 (BL068) и be quiet! Pure Wings 2 (BL039)Обзор 120 мм корпусных вентиляторов: be quiet! SilentWings 3 (BL068) и be quiet! Pure Wings 2 (BL039)
Предварительный обзор Sony FE 400mm F2.8...
Предварительный обзор Sony FE 400mm F2.8Длительное время на рынке было всего два серьезных производителя фотоаппаратов профессионального уровня —...
Обзор FLIP. Неплохой раннер для релакса...
Обзор FLIP. Неплохой раннер для релаксаВ последнее время раннеров выходит достаточно мало — геймеры не очень хотят вновь бегать по бесконечным у...
Анализ производительности Sapphire и цен...
Анализ производительности Sapphire и ценВсем доброго времени суток, сегодня мы с вам рассмотрим актуальные цены и производительность последних ка...
Предварительный обзор Vivo NEX. Вот это ...
Предварительный обзор Vivo NEX. Вот это Сейчас производители мобильных телефонов постоянно думают о том, как бы привлечь внимание пользователей. ...
Обзор Pokemon Quest. Новая игра про поке...
Обзор Pokemon Quest. Новая игра про покеПользователи в восторге от любой игры про покемонов, даже если это будет совершенно бездарная RPG с кучей...
Предварительный обзор Dell Precision 572...
Предварительный обзор Dell Precision 572Многие считают, что на современном рынке из действительно классных систем для работы есть только iMac или...
Обзор Poly Artbook. Красивая головоломка...
Обзор Poly Artbook. Красивая головоломкаДалеко не все современные мобильные игры стоят вашего внимания. Это уже аксиома — разработчики в большинс...
Предварительный обзор SilentiumPC Armis ...
Предварительный обзор SilentiumPC Armis Популярные производители компьютерных корпусов довольно легко привлекают аудиторию своей продукцией — они...
Обзор Head Ball 2. Вот это футбол!...
Обзор Head Ball 2. Вот это футбол!Как я уже неоднократно говорил, современные мобильные проекты все нацелены на то, чтобы дать возможность ...
Предварительный обзор ASUS FX External H...
Предварительный обзор ASUS FX External HВ последнее время производители компьютерного железа стали активно добавлять RGB-подсветку буквально в ка...
Обзор Tank Stars. Война в онлайне...
Обзор Tank Stars. Война в онлайнеАктивное развитие технологий позволяет разработчикам мобильных игр выходить на совершенно новый уровень в...
Предварительный обзор Anker Nebula Mars ...
Предварительный обзор Anker Nebula Mars В последнее время проекторы стали более популярными. Конечно, тягаться с телевизорами им пока что очень и...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor