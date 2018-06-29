Samsung получили экологический сертификат накопителей 512 ГБ V-NAND и 860 EVO 4TB SSD

Samsung объявила о том, что она признана своей экологической надежностью, получив первый в отрасли сертификат экологической декларации (EPD) в Корее 512GB и 860 EVO 4TB SSD с 64-разрядным 3-битным V-NAND.Декларация экологического продукта является национальной системой сертификации в Корее, которая признает эффективность продукта в соответствии с семью ключевыми экологическими метриками, включая углеродный след, ресурсный след, истощение озона, подкисление, эвтрофикацию, фотохимический смог и водный след.