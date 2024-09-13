Samsung представила новые чипы памяти для SSD

Компания Samsung, без всякого сомнения, является одним из крупнейших производителей чипов памяти на планете, и сегодня компания объявила о начале массового производства новейших NAND-чипов 9-го поколения V-NAND с QLC-технологией и ёмкостью 1 Терабит (125 ГБ). Ещё в апреле Samsung стала первой компанией, которая начала массовое производство 9-го поколения V-NAND с TLC-технологией (трёхуровневые ячейки). Теперь компания улучшила эту технологию, внедрив решение на базе четырёхуровневых ячеек, что позволяет хранить 4 бита в одной ячейке и делает чипы более плотными по объёму хранения. Это привело к увеличению скорости записи данных в два раза, а также к снижению энергопотребления при чтении и записи на 30% и 50% соответственно.

Также специалисты отмечают, что Samsung увеличила количество слоёв с помощью двойной стековой структуры, оптимизировав область ячеек и периферийных схем, что повысило плотность на 86% по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, компания Samsung применила технологию Designed Mold, которая обеспечила однородность и оптимизацию характеристик ячеек как по слоям, так и внутри них. Также были улучшены показатели энергопотребления при чтении и записи данных. Теперь производитель планирует наращивать производственные мощности, чтобы в обозримом будущем начать полноценное покорение рынка SSD. Возможно, это повлияет на стоимость новых накопителей, но пока что эта информация никак не комментируется самим производителем.
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